Nächste Insolvenz in Gmünd: Hesta Blasformtechnik

Foto: Eduard Kessler

Der Wirtschaftsraum Schwäbisch Gmünd kommt dieser Tage nicht zur Ruhe: Mit der Firma Hesta Blasformtechnik in der Werrenwiesenstraße meldete das nächste Unternehmen Insolvenz an. Betroffen sind knapp 20 Beschäftigte.

Freitag, 16. August 2019

Manfred Laduch

Über Jahre waren diese Ereignisse selten geworden, jetzt kommen sie geballt. Am Mittwoch hat die Firma Hesta Blasformtechnik in Gmünd, ein Unternehmen der Gansler-​Gruppe, den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Was der vorläufige Insolvenzverwalter zu den Ursachen der Schieflage sagt und welche Perspektiven er für das Unternehmen sieht, steht in der Freitags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

