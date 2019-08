Schnupperfischen in Spraitbach

Fotos: Gerhard Nesper

Ein fester Bestandteil im Spraitbacher Schülerferienprogramm ist seit über 30 Jahren das „Schnupperfischen“ an den vereinseigenen Fischteichen beim Tennhöfle. Zu diesem beliebten Event hatte der Fischereiverein mit seinem Vorsitzenden Hans Ziegler am Freitag Nachmittag interessierte Kinder und Jugendliche eingeladen.

Freitag, 02. August 2019

Gerhard Nesper

Hans Ziegler, schonJahre erster Vorsitzender des Vereins, begrüßteJungs und Mädchen im Alter zwischenundJahren. Er erklärte zunächst die Funktion und den Aufbau einer Angel mit Schnur, Schwimmer, Spule und Haken, auf dem der Köder in Form von Würmern, Maden, Grashüpfern, Mais oder Teig aufgespießt wird. Auch den Inhalt des Angelkoffers war Teil seiner Ausführungen. In ihm befinden sich diverse Geräte und Utensilien, wieder Totschläger zum Betäuben der Fische, ein Messer, um den Fisch zu töten, eine Zange zum Entfernen des Angelhakens, verschiedene Schwimmer, ein Aalglöckchen fürs Angeln bei Nacht, eine Rachensperre für Raubfische, der Fischereischein als Angelerlaubnis und natürlich das sorgsam zu führende Angelbuch.Ob auch Fische gefangen wurden steht in der Samstagausgabe der Rems-​Zeitung.

