Pflanzenführung am Hang des Zeiselbergs

Galerie (3 Bilder)

Fotos: esc

Der Zeiselberg ist nicht nur das Ziel vieler Biergartenfreunde, sondern inzwischen auch das Ziel von Wild– und Honigbienen. Der Grund liegt auch in der Bepflanzung mit Wildblumen, die auch in der kargen Erde des Hangs wachsen und gedeihen.

Freitag, 23. August 2019

Edda Eschelbach

30 Sekunden Lesedauer



Bereits zur Landesgartenschauhabe er mit dem Diplom-​Biologen Martin Weiß zusammengearbeitet, eröffnete der Mitgeschäftsführer der Remstal Gartenschau in Schwäbisch Gmünd, Karl-​Eugen Ebertshäuser, am Freitagnachmittag eine Führung, die am Fuße des Zeiselbergs begann. Denn für die Bepflanzung des Hangs habe er sich wieder an Martin Weiß gewandt, der gemeinsam mit seiner Gattin Karin die Samenmischungen zusammenstellte mit Pflanzen, die auf dem eher kargen Boden wachsen. Was die Teilnehmer während der Führung von Marin Weiß erfuhren, können Sie am. August in der Rems-​Zeitung lesen.

schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

