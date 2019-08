Gmünds überraschender Untergrund

Gmünds Untergrund birgt immer noch Überraschungen. Oberirdisch bewegt man sich in einer von den Epochen überformten Stadtanlage. Wer wirklich in die Vergangenheit will, muss in die Keller gehen. Gelegenheit ist dazu am Samstag, 7 . September.

Dienstag, 27. August 2019

Reinhard Wagenblast

Der Denkmaltag naht. Schwäbisch Gmünd klinkt sich im Jahr der Remstal Gartenschau aus dem allgemeinen Motto „Wandel in der modernen Architektur“ aus und macht eine eigene Veranstaltung. „Der Aufwand ist der gleiche“, sagt Walther Munk, der für die Denkmalpflege in Schwäbisch Gmünd zuständig ist. Nicht dass Schwäbisch Gmünd in der architektonischen Moderne von den 20 er bis zu den 70 er Jahren des vergangenen Jahrhunderts wenig zu bieten habe. Aber man bleibt mit dem gewählten Thema näher am Event-​Charakter der Remstal Gartenschau: „Nacht der Türme und Keller.“







Wohin es geht und was zu sehen ist, steht in der RZ vom 28 . August.



