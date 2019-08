Gartenfest des MV Spraitbach

Galerie (5 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Mit dem Fassanstich startete der Musikverein Spraitbach auf dem Gelände bei der Hagebuche am Samstag in sein zweitägiges Gartenfest, das kulinarisch und musikalisch so einiges zu bieten hatte.

Sonntag, 04. August 2019

Gerhard Nesper

24 Sekunden Lesedauer



MV

Die–Oldies mit ihrem Leiter Rainer Kiemel machten den musikalischen Auftakt mit böhmisch-​mährischer Blasmusik, gefolgt vom Musikverein Großdeinbach mit Dietmar Schniepp als Dirigent. Während den durstigen Kehlen an der Musikerbar exotische Getränke, Sekt und erlesene Weine serviert wurden, kamen die hungrigen Besucher mit leckerem Grillgut, Schweinshaxen, Gyros und Wurstsalat ganz auf ihre Kosten. Was sonst noch geboten war, steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Spraitbach ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

333 Aufrufe

9 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 46