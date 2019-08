Führung „Bänklesweg“ fällt aus!

Foto: gbr

Die starken Regenfälle haben uns einen Strich durch die Rechnung gemacht: Die für Mittwoch, 7 . August, vorgesehene Führung auf dem Igginger Bänklesweg mit Otto Müller haben wir schweren Herzens abgesagt und die angemeldeten Teilnehmer telefonisch verständigt (sofern erreichbar). Ein neuer Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Mittwoch, 07. August 2019

Heinz Strohmaier

Die Veranstaltung war total ausgebucht. Als jedoch am Vormittag immer mehr Anrufe von Teilnehmern kamen, die bei diesem Wetter nicht mitlaufen wollten, andere wiederum die Tour auch unterm Regenschirm gemacht hätten, verständigten wir uns mit Otto Müller, der uns in den kommenden Tagen einen neuen Termin nennen will. Die Rems-​Zeitung wird diesen Termin rechtzeitig veröffentlichen. Alle bislang angemeldeten Personen müssen sich dann aber leider erneut anmelden.

