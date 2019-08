Wochenende: Die Legende von Woodstock

Galerie (1 Bild)

Es hat abgekühlt, geregnet und sogar ein bisschen gestürmt. Doch es soll wieder heißer werden. Da passt unsere Geschichte in der Wochenende-​Beilage auf der Seite „Mensch+Technik“ genau dazu. Es geht um die richtige Kühlung von Lebensmitteln, Getränken oder auch einem selbst. Das Titelthema aber ist „Die Legende von Woodstock“.

Freitag, 09. August 2019

Heinz Strohmaier

50 Sekunden Lesedauer



Love and Peace, Liebe und Frieden? In Wirklichkeit war auf dem sagenumwobenen Festival alles ganz anders. Chaos regierte das größte Festival aller Zeiten. Bei der legendenumrankten Strahlkraft ist nachträglich viel geschönt worden. Wir drehen die Uhr um 50 Jahre zurück.

Topaktuell dagegen ist das Thema Hitze und Kühlung: Wer in diesen Tagen Empfindliches

einkaufen oder am Grillabend Fleisch frisch und Getränke kühl halten will, braucht Unterstützung. Aber worauf setzen? Wie so oft kommt es nicht nur auf den Geldbeutel, sondern auch auf den

konkreten Einsatzzweck an.



Und weil gerade Ferien sind gibt es auch in diesem Jahr jede Woche ein Ferienpreisrätsel, bei dem es lukrative Gewinne gibt. Diese Woche verlosen wir unter allen richtigen Antworten einen Gutschein für zwei Personen

im Travel Charme Ifen Hotel . Das Haus gehört zu den Allgäu-​Top-​Hotels und ist das einzige

Fünf-​Sterne-​Haus im Kleinwalsertal.

Unser Tip fürs Wochenende: Lesen, Raten und Gewinnen! Viel Lesevergnügen.



Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

72 Aufrufe

1 Stunde Online

Flesch-Reading-Score 93