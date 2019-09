Dirndlwettbewerb bei der Herliköfer Wies’n

Galerie (8 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Ein fester Bestandteil im Jahreskalender der Herlikofer Vereine ist zwischenzeitlich die „Herliköfer Wies’n“ geworden, die am Wochenende bereits zum achten Mal stattfand.

Sonntag, 15. September 2019

Gerhard Nesper

26 Sekunden Lesedauer



Das Fest, das eigentlich nur zur Finanzierung des Verkaufsstandes gedacht war, ist nun in der Gemeinde bereits Tradition. Als Gastgeber hatten der Liederkranz, der Musikverein und der Turnverein am Wochenende Gäste aus nah und fern zum Mitfeiern eingeladen. Am Samstag begann der Unterhaltungsabend mit Tomy Schalala, der Mann für die non-​stop-​Party, der sich jährlich auch auf dem Cannstatter Wasen und dem Stuttgarter Frühlingsfest präsentiert. Was sonst noch geboten war und wer den Dirndl– und Lederhosenwettbewerb gewann, steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Herlikofen ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

274 Aufrufe

3 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 51