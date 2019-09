Gmünd: Autoausstellung ein Erfolg

Fotos: Marcus Menzel

Am Samstag, 14. September, kamen insgesamt 13 Autohäuser und eine Fahrschule in die Ledergasse in Gmünd, um ihre Produkte zu präsentieren. Bei bestem „Bummel-​Wetter“ kamen die Besucher in Scharen, um sich über Neuigkeiten zu informieren. Erstmals fand die Veranstaltung nicht im Mai, sondern erst im September statt.

„Es war ein richtiger ‘Auto-​Spätsommer’ in der Ledergasse“, meinte Einzelhändler Wolfgang Ruß, der bereits zum zehnten Mal die Veranstaltung für den Handels– und Gewerbeverein organisierte und am Samstagnachmittag meinte: „Wir haben die Ausstellung in diesem Jahr erstmals in den September verlegt – zwei Tage nach Beginn der Internationalen Automobil-​Ausstellung, der IAA.“ Da würden viele Markt-​Neuheiten präsentiert werden, die die Autohäuser dann brandaktuell auch im Rahmen der Ausstellung in Gmünd vorstellen können. Insgesamt zog Ruß am Samstagabend wieder ein zufriedenes Fazit: „Es war einmal mehr eine tolle Veranstaltung, die das Publikum zahlreich in die Ledergasse lockte.“ Mehr über die Veranstaltung lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Montag,. September.

