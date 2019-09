Trauerfeier für Peter Seyfried

Galerie (1 Bild)

Foto: ac

„Ein herzliches, tief empfundenes Danke, lieber Peter Seyfried“, sagte Landrat Klaus Pavel am Ende seiner Ansprache. Er sprach es für alle, die zur Trauerfeier für den unerwartet verstorbenen Bürgermeister in die Georgskirche gekommen waren.

Montag, 16. September 2019

Reinhard Wagenblast

35 Sekunden Lesedauer



Es waren sehr viele, die Kirche war übervoll, und draußen hörten die Feuerwehrleute aus Mutlangen und die Kameraden aus dem Südtiroler Waidbruck zu, am geöffneten Nordportal standen die Musiker aus den Musikvereinen Mutlangen und Pfersbach. Die Mutlanger DRK –Leute, deren Vorsitzender Peter Seyfried war, fielen im großen Feld der schwarzgekleideten Menschen in den Kirchenbänken durch ihre orange leuchtenden Jacken auf. Der Kirchenchor füllte die Empore. Wieviele Verbindungen Peter Seyfried in seinen dreißig Jahren als Mutlanger Bürgermeister knüpfte und pflegte, ließ sich an der Zahl der Trauergäste ablesen.





Die RZ berichtet über die Trauerfeier in der Ausgabe vom 16 . September.



Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Mutlangen ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

221 Aufrufe

2 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 68