Waldkindergarten in Iggingen hat eröffnet

„Der Frosch ist grade weggehüpft,“ erzählt der Knirps zur Begrüßung im neueröffneten Igginger Waldkinder– garten. Rechtzeitig zum neuen Kindergartenjahr sind die Arbeiten so weit fertig geworden, dass fünf Kinder zwischen drei und fünf dort aufgenommen werden konnten.

Im Moment sieht es noch ein bisschen provisorisch aus – für die Augen von Erwachsenen. In den Augen der Kleinen scheint es das Paradies auf Erden zu sein, so strahlen sie. Seit einer Woche arbeiten die Erzieherinnen Franziska Rohnfelder und Anna-​Lena Schurr in der neuen Einrichtung. „Für den Anfang haben wir fünf Kinder aufgenommen, bis zum nächsten Kindergartenjahr werden es mindestens zehn Kinder sein“, erklärt Franziska Rohnfelder. Und sie ist begeistert. Was den Waldkindergarten so anders macht, und was so begeisternd ist, erfahren Sie am. September in der Rems-​Zeitung.

