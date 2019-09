Durst auf Wasser mit Geschmack

Galerie (2 Bilder)

Foto: ls

Das Elektropop-​Festival „Wasser mit Geschmack“ fand in der Heubacher Stellung am Samstag von Mittag bis Mitternacht statt. Bis zu 3000 Besucher versammelten sich unterm Rosenstein, um zu tanzen und Spaß zu haben.

Montag, 02. September 2019

Reinhard Wagenblast

36 Sekunden Lesedauer



Als die Sonne langsam unterging, begannen die Lichter der Bühnen zu leuchten. Auch die vielen verschiedenen Kunstobjekte, die auf dem Gelände verteilt waren, trugen zu einer ganz besonderen Stimmung bei.







Wie es weiterging, steht in der RZ vom 2 . September.



In der siebten Auflage des Elektropop-​Festivals standen den Besuchern drei Bühnen zur Verfügung, die über dem ganzen Platz verteilt waren. Auf den Bühnen ließen die Djs hören, was sie zu bieten haben: Laute Bässe und Beats schallten über das ganze Gelände. So war nicht nur die Mittagssonne, sondern auch die Stimmung schon von Anfang an auf dem Höchststand. Egal wohin man schaute, sah man fröhliche Leute tanzen. Keiner blieb mehr still.

