Kindergartenfest in Weiler

Zum traditionellen Weilermer Gemeindefest hatte die Kirchengemeinde St. Michael und der Kindergarten St. Elisabeth am Sonntag alle Bürgerinnen und Bürger in den Gemeindesaal eingeladen.

Sonntag, 29. September 2019

Zunächst aber wurde das Erzengelfest, der Namenstag des Schutzpatrons der Deutschen, Erzengel St. Michael, mit einem Familiengottesdienst gefeiert, der von Pfarrer Tobias Freff zelebriert und vom Kirchenchor unter der Leitung der neuen Dirigentin Petra Semler musikalisch umrahmt wurde. Der Gottesdienst stand unter dem Motto „Engel sind Boten, die Himmel und Erde verbinden“. Was alles auf dem Programm stand und wieviel Oberbürgermeister Arnold dem Kindergarten spendete, steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

