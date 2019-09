Der Traum einer eigenen Modelleisenbahn-​Anlage

Ein ganzes Zimmer hat der Gmünder Manfred Maihöfer in seinem Haus in der Bocksgasse leergeräumt, um darin einen Traum zu verwirklichen: Eine digitalisierte Modelleisenbahn über mehrere Etagen.

Samstag, 07. September 2019

Nicole Beuther

Wie die Begeisterung viele Jahre später wieder geweckt wurde und wie Maihöfer nach und nach seinen Traum verwirklicht, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Ursprünglich wollte er das Technische einem Spezialisten überlassen, doch nachdem sich die Anlieferung immer weiter hinauszögerte, begann er selbst damit, zu werkeln. Für den gelernten Kürschnermeister und langjährigen Verkaufsleiter einer Gerberei ein völlig neues Terrain. Als kleiner Bub besaß Maihöfer – wie so viele andere in seinem Alter – Spielzeuglokomotiven und ein paar Gleise. Eine Zeitlang wurde damit gespielt, ehe das Hobby einschlief und die Lokomotiven in der Kiste mit dem übrigen Spielzeug aus Kindheitstagen verschwanden.

