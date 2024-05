Auto– und Fahrradausstellung in der Ledergasse

Fotos: fleisa

Die Ledergasse in Schwäbisch Gmünd stand am Samstag ganz im Zeichen der Räder: Bei der Auto– und Fahrradausstellung des HGV boten insgesamt 15 Teilnehmende die Gelegenheit, sich über neue Modelle auf zwei oder vier Rädern zu informieren.

Sonntag, 05. Mai 2024

Sarah Fleischer

33 Sekunden Lesedauer



Einen besonderen Service bot der ADFC Schwäbisch Gmünd an: Fahrradcodierung.







Was so eine Fahrradcodierung bringt und welches Fazit der HGV zieht, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.



Von den Bushaltestellen bis zum Gold– und Silberforum reihen sich Autos und Fahrräder dicht an dicht, dazwischen schlendern die Besucherinnen und Besucher, hier und da entstehen fachmännische Gespräche zu den ausgestellten Auto– und Fahrradmodellen.„Ich finde es gut, dass man hier Autos und Fahrräder gleichzeitig ausstellt“, sagt eine Besucherin. „Im Straßenverkehr müssen wir uns den Platz ja auch teilen. Da braucht es ein Miteinander.“

