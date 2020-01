Brand einer Gartenhütte

Aus bislang unbekannter Ursache geriet eine Gartenhütte in Heuchlingen in der Brackwanger Straße in Brand. Durch das Feuer geriet noch zusätzlich die Hausfassade in Mitleidenschaft. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 30000 Euro.

Samstag, 11. Januar 2020

Heinz Strohmaier

Die Polizei teilte mit, dass Personen glücklicherweise nicht verletzt wurden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Feuerwehr Heuchlingen war mitMann und drei Fahrzeugen im Einsatz. Der Bürgermeister von Heuchlingen war ebenfalls vor Ort.

