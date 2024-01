Heuchlinger Sternsinger sammeln mehr als 3000 Euro

Foto: Seelsorgeeinheit Leintal

Die Sternsinger der Kirchengemeinde St. Vitus freuen sich über das Ergebnis ihres Engagements. Viele Male sangen sie Lieder und schrieben den Segen „20*C+M+B+24“ über die Haustüren. Das hat sich gelohnt, wie die Auszählung der Spenden zeigt.

Donnerstag, 11. Januar 2024

Sarah Fleischer

28 Sekunden Lesedauer



Stolze 3167,15 Euro wurden gezählt, als am 6. Januar die königlichen Sammelbüchsen ausgekippt wurden. 19 Mädchen und Jungen sowie acht jugendliche und erwachsene Begleitende waren in Heuchlingen und Holzleuten im Einsatz für benachteiligte Kinder in aller Welt.„Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“ heißt das Leitwort der 66. Aktion Dreikönigssingen, die Beispielregion ist Amazonien.





Mehr Neuigkeiten aus der Region finden Sie in der Donnerstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung. Die ist auch am iKiosk erhältlich.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



187 Aufrufe

115 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen