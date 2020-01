Neue E-​Carsharing-​Station: So sieht das Konzept aus

Carsharing ist inzwischen in vielen Orten im Raum Schwäbisch Gmünd angekommen. Die Alternative für Auto oder Zweitfahrzeug setzt sich immer mehr durch. Die Stadt Schwäbisch Gmünd hat jetzt in Kooperation mit den Stadtwerken zwei neue Standorte für E-​Carsharing.

Donnerstag, 16. Januar 2020

Eva-Marie Mihai

„Um die beiden Standorte zu realisieren, mussten wir allerdings zwei Ladesstationen für E-​Fahrzeuge, die öffentlich nutzbar waren, vorübergehend rausnehmen und für die beiden Car-​Sharing-​Fahrzeuge reservieren“, erklärt Gmünds Erster Bürgermeister Dr. Joachim Bläse. Er hoffe, dass die Bevölkerung dafür Verständnis hat. Dies sei notwendig, um über einen begrenzten Zeitraum Daten über die Häufigkeit der Nutzung zu sammeln. Im gesamten Stadtgebiet stehen derzeit 27 öffentliche Ladesäulen zur Verfügung.





Bläse sieht in der Bereitstellung der beiden E-​Golfs von VW durch die Stadtwerke ein positives Signal im Bezug auf die Mobilitätswende und freut sich über die Zusammenarbeit. Auch für Stadtwerke-​Geschäftsführer Peter Ernst ist es ein „kleiner Meilenstein beim beim Ausbau unserer Dienstleistungen“. Das Angebot, das ab Montag, 20 . Januar zur Verfügung steht, soll laut König auch weiter ausgebaut werden, sofern sich in den nächsten Monaten der Bedarf anhand der Nutzungsdaten bestätigt.









Den gesamten Text lesen Sie am 17 . Janaur in der Rems-​Zeitung.



Mit den beiden neuen Stationen, wo die Stadtwerke je einen E-​Golf zur Verfügung stellen – ein Fahrzeug steht an der Ladesäule am Rathaus, das andere am Bahnhof bei der Wissenswerkstatt Eule – wird das Angebot an elektrisch betriebenen Leihfahrzeugen im Car-​Sharing-​Modell in Gmünd erweitert. Auf dem Hardt bietet das Autohaus Baur E-​Car-​Sharing an.

