Ausbildungsmesse für den Welzheimer Wald

Das Wirtschaftsforum Welzheimer Wald/​Wieslauftal veranstaltet am Samstag, 18 . Januar, in Rudersberg seine 13 . Ausbildungsmesse. Über 50 Aussteller, vom kleinen Handwerksbetrieb bis zu weltweit agierenden Unternehmen präsentieren ihr Unternehmen mit ihren Ausbildungsangeboten von 10 bis 15 Uhr auf dem Betriebsgelände der Spedition Knecht GmbH (Weru) in der Zumhofer Straße 25 .

Ein Messebesuch lohnt sich besonders für Jugendliche, ihre Eltern und Lehrer – nicht nur wegen der außergewöhnlichen Messelocation. Die Messe in Rudersberg bietet umfassende Informationen und erleichtert damit den Jugendlichen den Einstieg in die Berufswahl. Informationen, wer alles dabei ist, sowie Berichte über die Ausbildung bei verschiedenen Firmen gibt es in einer dreiseitigen Sonderveröffentlichung der Rems-​Zeitung an diesem Freitag.

