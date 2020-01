Asiatischer Laden im City-​Center schließt seine Pforten

Foto: nb

In großen Lettern steht „Mabuhay“ über dem Eingangsbereich, das philippinische Wort für „Willkommen“. Zwölf Jahre ist es her, seit Maria Victoria Bothner die Buchstaben hier am Schaufenster des kleinen asiatischen Ladens im City-​Center anbringen ließ. Am Freitag, 31 . Januar, endet nun der Mietvertrag.

Donnerstag, 09. Januar 2020

Nicole Beuther

Ob es zu einem späteren Zeitpunkt im City-​Center wieder einen asiatischen Laden geben wird, steht noch nicht fest. Wie es für Bothner persönlich weitergeht, hingegen schon.







Welche Pläne Bothner hat und welche Erinnerungen sie an die Zeit in dem Gmünder Asialaden hat, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



