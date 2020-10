Stadtwerke vermieten Lagerräume

Fotos: Gerhard Nesper

Wer als Privatperson sein Hab und Gut oder Teile davon einlagern, oder als Gewerbetreibender in seinen Räumlichkeiten Platz schaffen will oder muss, der ist bei der „Gmünder Mietbox“ an der richtigen Adresse.

Donnerstag, 01. Oktober 2020

Gerhard Nesper

20 Sekunden Lesedauer



1

35

270

73

12

5

Seit dem. Juli bieten die Stadtwerke Gmünd in der Lindenfirststraßeauf einer Gesamtfläche vonQuadratmeternLagereinheiten von einem bisQuadratmetern an, in denen man problemlos Haushaltsgegenstände, Möbel, Akten, Kleider, Sportgeräte, Winterreifen und vieles mehr lagern kann. Weitere Einzelheiten stehen am Freitag in der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



152 Aufrufe

81 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb