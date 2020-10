Grippeimpfstoff: Hohe Nachfrage

Vor allem älteren Menschen wird empfohlen, sich gegen die Influenza-​Viren impfen zu lassen. Schon jetzt zeichnet sich ab: Die Bereitschaft, dies zu tun, ist dieses Jahr so hoch wie nie. Doch wie viel Impfstoff steht zur Verfügung?

Samstag, 10. Oktober 2020

Nicole Beuther

Wo überall der höhere Bedarf an Impfstoff schon jetzt zu erkennen ist, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Dass sich ein Bürger, so geschehen in diesen Tagen in Lorch, gegen Grippe impfen lassen möchte und kein Impfstoff mehr vorrätig ist, kommt eher selten vor. Und wenn, dann meist aus einem Grund: Die Apotheken, auch im Altkreis Gmünd, warten teils noch auf die Lieferung der bestellten Impfdosen.

