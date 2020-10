Heubacher Regionaltage

Regeln sind dazu da, sie einzuhalten. Bei den Regionaltagen in Heubach gab es keinen Zweifel daran, dass sich sowohl Besucher als auch Veranstalter an die Hygieneregeln hielten, die in Corona-​Zeiten gelten.

Sonntag, 11. Oktober 2020

Heinz Strohmaier

Dass die Werkkapelle Spießhofer & Braun deshalb ihren musikalischen Eröffnungsreigen von der Anhöhe des „Sands“ und nicht in der Stadtmitte erklingen ließ zeigte, dass man sich in Heubach im Vorfeld viele Gedanken gemacht hatte. Bevor Bürgermeister Frederick Brütting die Schürze für den Fassanstich anlegte, warf er in seiner Begrüßung einen Rückblick auf die letzten drei erfolgreichen Veranstaltungstage und dankte seinen Mitarbeiterinnen Angela Sauter und Anke Haas vom Ordnungsamt für die aufwendigen Vorbereitungen. Mit drei Schlägen und einem kurzen Nachschlag vollzog er den Fassanstich unter den wachsamen Augen von Alexander Caliz von der Heubacher Hirschbrauerei. Dieser erklärte den Brauprozess des Bockbieres, das gerne in der kälteren Jahreszeit genossen wird und von Bürgermeister Brütting als „das beste Bier des Jahres“ bezeichnet wurde.

Was sonst noch los war am Wochenende bei den Heubacher Regionaltagen steht am Montag in der Rems-​Zeitung.



