65 aktive Coronafälle im Ostalbkreis

Bundesweit nimmt die Anzahl der Covid-​ 19 -​Erkrankungen zu. Als Richtwert gilt die Sieben-​Tage-​Inzidenz, die angibt, wie viele Neuinfektionen es pro 100 000 Einwohner in der vergangenen Woche gegeben hat. Die Corona-​Inzidenz liegt in 22 Kreisen zwischen 50 und 100 Fällen/​ 100 000 Einwohner. Im Ostalbkreis ist aktuell nur eine leichte Steigerung zu beobachten.

Montag, 12. Oktober 2020

Nicole Beuther

Aktuell gibt esaktive Fälle; eine Woche zuvor – am Montag,. Oktober – waren es. Insgesamt sind seit Beginn der PandemieMenschen im Ostalbkreis an Covid-​erkrankt,sind wieder genesen undsind verstorben. Die meisten Erkrankten gibt es in Gmünd () und Aalen (). Weitere Orte: Abtsgmünd (), Böbingen (), Bopfingen (), Ellwangen (), Göggingen (), Heubach (), Lorch (), Mögglingen (), Mutlangen (), Riesbürg (), Rosenberg (), Spraitbach (), Täferrot (), Unterschneidheim (), Westhausen (), Wört (), ohne Ort ().

