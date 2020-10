Wenig los beim verlängerten Abendeinkauf

Foto: mia

Wetter, Corona oder wenig Aktionen? Die Vorzeichen standen nicht gut für den verlängerten Abendeinkauf, zu dem der Gmünder Herbst dieses Jahr gemacht wurde. Entsprechend ruhig blieb es in den Geschäften.

Samstag, 17. Oktober 2020

Eva-Marie Mihai

30 Sekunden Lesedauer



&

15

15

16





Was ein Mitglied des HGV-​Vorstands zu dem Abend sagt und weitere Bilder sehen Sie in der Rems-​Zeitung am Montag.



Dass in der Innenstadt etwas anders war als sonst, war auf den ersten Blick nicht ersichtlich. Zumindest nicht dem Besucher, der über die Bocksgasse in die City kam. Denn dort hatten nur vereinzelt Läden geöffnet. In „Leuze AccesoiresWohnen“ waren etwaBesucher. Unter ihnen die-​jährige Paula Hofmann und die-​jährige Lea Stark aus Gmünd. Die beiden sind zum Bummeln in der Stadt. „Aber es ist allgemein wenig los.“

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



218 Aufrufe

122 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb