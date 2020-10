Wochenende: Hölle Heimarbeit?

Das Wochenende steht bevor, das Wetter wird herbstlicher und die Corona-​Zahlen steigen leider wieder an. Aber nicht erst seit Corona gehören Videokonferenzen für viele zum Arbeitsalltag. Welche Folgen hat das für die Kommunikation und die Führungskultur in Unternehmen?Davon berichtet die Wochenende-​Beilage der Rems-​Zeitung am Samstag.

Samstag, 17. Oktober 2020

Heinz Strohmaier

Corona hat einen Videokonferenz-​Boom ausgelöst. Doch virtuelle Besprechungen können reale Meetings nicht ersetzen. Studien zeigen zudem, dass zu viel Zeit im Homeoffice der Karriere schaden kann. Auch die Trennung von Job und Familie ist oft schwierig.Wacklige Videokonferenzen, quengelnde Kinder nebendran: Wie das Homeoffice unser Hirn, unsere Arbeitsauffassung und unsere Garderobe verändert — Antworten gibt es in der Wochenende-​Beilage. Viel Unterhaltung beim Lesen.

