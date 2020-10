Abstand, Masken, Hygiene, nachvollziehbare Kontakte und mehr Tests

133 aktive Corona-​Fälle wurden bis Montag verzeichnet – am Freitag waren es noch 111 aktive Fälle. Auch der 7 -​Tage-​Inzidenzwert, die maßgeblich entscheidende Größe für beschränkende Maßnahmen, ist seit vergangenen Freitag von 35 auf 43 gestiegen. Landrat Dr. Joachim Bläse hat deshalb den Corona-​Krisenstab der Kreisverwaltung bereits am Wochenende erweitert.

Künftig werden dem Krisenstab - bisher Führungskreis Corona — zusätzlich ein Vertreter des Polizeipräsidiums Aalen, Kreisbrandmeister Otto Feil als Vertreter der Freiwilligen Feuerwehren im Ostalbkreis, die Pandemiebeauftragten der Kreisärzteschaften/​Kassenärztlichen Vereinigung Dres. Schuler und Kieninger sowie fünf Vertreter der Städte und Gemeinden angehören.





Was das alles für den Alltag zwischen Wald und Alb bedeutet, steht am 20 . Oktober in der Rems-​Zeitung!



Auch werden mit Blick auf das kontinuierliche Ansteigen der-​Tage-​Inzidenz im Kreis vorausschauend bereits konkrete Maßnahmen durch den Krisenstab geprüft, die das Landratsamt gemäß den Bund-​Länder-​Vorgaben anordnen müsste. Mit weiterenPersonen, die sich im Ostalbkreis neu mit dem Coronavirus infiziert haben, steigt die Gesamtzahl der Infizierten nach dem Wochenende aufan. Gleichzeitig konntenInfizierte aus der Isolation entlassen werden, so die Bilanz des Gesundheitsamts am Montag.

