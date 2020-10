Lautern: Ehrenamtliche führen Pflegearbeiten durch

Bei wunderschönem Herbstwetter trafen sich am Samstag 20 ehrenamtliche Helfer der Katholischen Kirchengemeinde und des Heimat– und Geschichtsvereins Lautern, um gemeinsam mit Landschaftsgärtnerin Sigrid Bombera Pflegearbeiten im Friedhof und in der Dorfmitte durchzuführen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Sonntag, 25. Oktober 2020

Nicole Beuther

Von der gerodeten überalterten Thujahecke, die eineinhalb Meter in den Weg ragte, wurden noch Wurzeln entfernt undlaufende Meter Hainbuchenhecke gepflanzt. Ein Zaun zum Nachbargrundstück wurde befestigt. Und auch die in dener Jahren gepflanzte Hainbuchenhecke zur Einsegnungshalle wurde in Form geschnitten.

