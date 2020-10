Corona-​Schnell-​Tests in Pflegeheimen: So weit ist der Ostalbkreis

Symbolbild: Stiftung Haus LIndenhof

In Pflegeheimen sollen Corona-​Schnelltests zum Einsatz kommen. Dafür sollen die Einrichtungen individuelle Konzepte erarbeiten, die dem Gesundheitsamt vorgelegt werden. Im Ostalbkreis sind die Heime noch in der Planungsphase.

Dienstag, 27. Oktober 2020

Eva-Marie Mihai

37 Sekunden Lesedauer



Seit dem 15 . Oktober gilt die neue Coronavirus-​Testverordnung der Bundesregierung. Um die darin festgehaltenen Corona-​Schnelltests beschaffen zu können, müssen Pflegeeinrichtungen einen Antrag beim öffentlichen Gesundheitsdienst stellen und ein einrichtungsbezogenes Testkonzept vorlegen. Auch die Pflegeeinrichtungen des Ostalbkreises sind aktuell damit beschäftigt, individuelle Testkonzepte zu erarbeiten.





So auch in der Stiftung Haus Lindenhof. „Wir werden in den nächsten Tagen mit dem Testkonzept fertig sein“, sagt Bereichsleiter Wohnen und Pflege im Alter, Clemens Wochner-​Luikh. „Unser Testkonzept muss dann erst dem Gesundheitsamt zur Genehmigung vorgelegt werden, anschließend kann es vor Ort in den Einrichtungen umgesetzt werden.“ Der Aufwand der Testung sei allerdings sehr hoch. Er rechnet mit mindestens 20 Minuten pro Schnelltest.





Was die beiden großen Herausforderungen dabei sind, lesen Sie am 28 . Oktober in der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



204 Aufrufe

151 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb