Die Linke nominiert Christian Zeeb und Marie Eigenbrod für Landtagswahl

Die wahlberechtigten Mitglieder des Kreisverbands der Linken Ostalb nominierten Christian Zeeb ( 27 , Kaufmann im Groß– und Außenhandel) aus Ruppertshofen zum Landtagskandidaten für die Landtagswahl 2021 . Als Ersatzkandidatin wurde Marie Eigenbrod ( 28 , Ergotherapeutin) aus Schwäbisch Gmünd nominiert.

Mittwoch, 28. Oktober 2020

Edda Eschelbach

In seiner Bewerbungsrede stellt Christian Zeeb die sozial-​ökologische Transformation in den Mittelpunkt. Er kritisiert die Landesregierung, sie habe in vielen Bereichen zu wenig unternommen, und nannte unter anderem die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt und den Bildungsbereich. Marie Eigenbrod hat die Situation von Pflegekräften — insbesondere deren schlechte Bezahlung — im Blick und die Ungleichheit der Bezahlung von Männern und Frauen.







Die Rems-​Zeitung veröffentlicht am 29 . Oktober die Stellungnahmen der beiden Nominierten.

