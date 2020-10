Wie reagieren Pfarrer vor Ort auf die vielen Kirchenaustritte?

Hat man einen Termin beim Standesamt vereinbart, dauert es nur Minuten: Die Formulare sind schnell unterschrieben, Gebühren sind zu entrichten, der Kirchenaustritt somit vollzogen. Und wie reagiert die Kirche darauf?

Mittwoch, 28. Oktober 2020

Gerold Bauer

Menschen sind im Jahrdeutschlandweit aus den beiden christlichen Kirchen ausgetreten. Einen solchen Peak gab es zuletzt in, als der „Protz-​Bischof“ von Limburg, Franz-​Peter Tebartz van Elst in die Schlagzeilen geraten war. Was sind die Gründe heute für einen Kirchenaustritt? Wie geht ein Pfarrer vor Ort in seiner Seelsorgeeinheit damit um? Antworten auf viele Fragen gibt Bernhard Weiß, leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit Rosenstein, am. Oktober in der Rems-​Zeitung!

