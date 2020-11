Corona-​Zahlen auf Ebene der Gemeinden

Eine Softwareumstellung war der Grund dafür, weshalb das Landratsamt des Ostalbkreises in den vergangenen Tagen keine aktuellen Corona-​Zahlen auf Ebene der Städte und Gemeinden liefern konnte. Seit Dienstag werden diese Zahlen wieder auf der Homepage des Landratsamtes gemeldet. Das ist der aktuelle Stand.

Die Situation in den Kliniken im Ostalbkreis: 59 von 73 Intensivbetten sind belegt, 7 Covid-​ 19 -​Fälle in intensivmedizinischer Behandlung, davon werden 2 beatmet.



Die Situation im Rems-​Murr-​Kreis: 7 -​Tage-​Inzidenz: 164 ; Aktive Fälle: 794 ; Situation in den Kliniken: 41 von 61 Intensivbetten sind belegt, 15 Covid-​ 19 -​Fälle in intensivmedizinischer Behandlung, davon werden 6 beatmet.







Gleichzeitig wurde der Meldeturnus umgestellt. So werden künftig immer vormittags die Corona-​Zahlen des Vortages veröffentlicht (bis einschließlichUhr).Die Anzahl der Corona-​Infizierten insgesamt liegt im Ostalbkreis bislang bei; aus der Isolation entlassen wurden, verstorben sind. Die Anzahl der aktiven Fälle liegt bei. Die-​Tage-​Inzidenz liegt beiNeuinfektionen/​Einwohner.Die meisten aktiven Corona-​Fälle gibt es in Aalen () und Schwäbisch Gmünd (), gefolgt von Ellwangen (), Bopfingen (), Unterschneidheim () und Essingen (). Weitere Orte: Abtsgmünd (), Bartholomä (), Böbingen (), Durlangen (), Eschach/​Obergröningen (), Göggingen (), Gschwend (), Heubach (), Heuchlingen (), Iggingen (), Leinzell (), Lorch (), Mögglingen (), Mutlangen (), Schechingen (), Spraitbach (), Täferrot (), Waldstetten ().

