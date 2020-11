Autokorso statt Versammlung gegen Corona-​Auflagen

In aller Stille startete um 16 Uhr der Autokorso bei der Gemeindehalle Durlangen. Wie berichtet richtete sich dieser gegen die Untersagung des Landratsamtes. Die Landkreisverwaltung hatte am Mittag eine Versammlung in Durlangen unter dem Motto „Sofortiges Ende des Lockdown“ untersagt. Der daraufhin angemeldete Autokorso wurde unter Auflagen genehmigt. Die Stille des Autokorso mündete schon nach kurzer Zeit in kräftiges Hupen.

Donnerstag, 19. November 2020

Nicole Beuther

Bei regnerischem Wetter und einbrechender Dunkelheit zog es jedoch kaum einen Durlanger auf die Straße, um dem Autokorso beizuwohnen.







Vor Ort war eine Vertreterin der Versammlungsbehörde des Landratsamtes; außerdem die Polizei, die den Autokorso begleitete.







Vom Autorkorso und dem stillen Protest eines Einzelnen berichtet die Rems-​Zeitung in der Freitagausgabe.



