Stadtarchivar verlässt Gmünd nach zweieinhalb Jahren wieder

Der Stadtarchivar Dr. David Schnur verlässt die Stadt wieder. Nach nur zweieinhalb Jahren in Schwäbisch Gmünd. Dafür hat er bestimmte Gründe.

Denn die Arbeit im Stadtarchiv sei keine, bei der man auf Feierabend und Pausen Rücksicht nehme. Der Stadtarchivar verlässt Gmünd aber nicht aus diesem Grund, sondern aus einem ganz anderen. Welcher das ist und welche Rolle Corona bei seiner Entscheidung gespielt hat, lesen Sie am 3 . November in der Rems-​Zeitung.

Dr. David Schnur dreht an einem der großen Räder im Archiv und bewegt ein raumhohes Regal zur Seite. Er betritt den dadurch entstandenen Raum und nimmt einen Karton von einem der Regalböden. Darin befinden sich Akten zur Stadtgeschichte Gmünds. Gemeinderatsprotokolle, Dokumente, Bilder. Alle sauber geordnet und mit Nummern versehen. Damit jeder weiß, was sich in den Kartons befindet. Schnur schaut sich in dem Gang um. „Das war die Arbeit des ersten Jahres. Meistens abends und an den Wochenenden.“

