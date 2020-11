Hilfe nun auch für Bäcker und Metzger mit Gastro-​Bereich

Foto: hwku

Dr. Tobias Mehlich — Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm und auch für den Gmünder Raum zuständig — freut sich darüber, dass das Land nun auch Bäckern und Metzgern, die in ihren Geschäften einen Gastro-​Bereich haben, finanziell während es Corona-​Lockdowns im November unter die Arme greift.

Dienstag, 03. November 2020

Gerold Bauer

„Es ist gut und richtig, dass die Fördergrenzen für die Stabilisierungshilfe Corona jetzt gesenkt werden konnten. Davon profitieren jetzt auch unsere Handwerksbetriebe. Denn damit können auch Handwerksbetriebe, die einen Teil ihres Umsatzes über gastronomische Angebote oder Catering erzielen, diese Hilfsgelder beantragen“, betont Mehlich.







