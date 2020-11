Christian Baron als Erster Bürgermeister von Schwäbisch Gmünd vereidigt

Am Montagabend wurde der frisch gebackene Erste Bürgermeister der Stadt Schwäbisch Gmünd, Christian Baron, in einer kleinen aber feinen Zeremonie vereidigt. Aus den Händen von Oberbürgermeister Richard Arnold nahm er Urkunde und Amtskette in Empfang. Am Dienstag früh beginnt er offiziell seinen Dienst als Erster Beigeordneter.

Montag, 30. November 2020

Als Chef des Dezernats 3 im Gmünder Rathaus liegen wichtige Bereiche der Stadt in seinen Händen — unter anderem zählen dazu Finanzen, Bildung und Sport, Soziales und Familie, Recht und Ordnung, Mobilität und Integration. Entsprechend waren — neben der Familie des neuen Ersten Bürgermeisters — nicht nur Stadträte und –rätinnen und Fraktionsvorsitzende, sondern auch einige Amtleiter zur Vereidigung von Christian Baron in den Leutzesaal des Stadtgartens gekommen.







Was OB Arnold als Stadtoberhaupt, Klaus Arnholdt als Leiter des Amtes für Bildung und Sport und Personalratsvorsitzender Matthias Pflüger und natürlich er selbst zum offiziellen Amtsantritt von Christian Baron sagten, steht am 1 . Dezember in der Rems-​Zeitung.



