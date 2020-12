Auch JVA Gotteszell von Corona betroffen

Anderen Menschen aus dem Weg gehen – das ist der Königsweg, um sich nicht mit dem Corona-​Virus zu infizieren. In einer Justizvollzugsanstalt ist das allerdings ziemlich schwierig. Und auch in der JVA Gotteszell in Schwäbisch Gmünd gibt es Fälle, wie die Rems-​Zeitung im Gespräch mit Sibylle von Schneider erfuhr.

Die Anstaltsleiterin berichtet, dass besonders eine Abteilung betroffen ist: In der Vollzugsdienst-​Leitung, die das Tagesgeschäft in dem aufInsassinnen ausgelegten Gefängnis regelt, sind einige Mitarbeiter erkrankt, was dazu führt, dass die restlichen Abteilungs-​Angehörigen in Quarantäne mussten und ihre Arbeit so gut es geht vom Home-​Office aus erledigen. Warum ein weiterer Fall in einer anderen Abteilung deutlich kritischer ist, und warum es in Gotteszell trotzdem gut weiterläuft, steht in der Mittwochs-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

