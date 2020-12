Neues Kfz zur mobilen Geschwindigkeitsüberwachung

Foto: sv

Am Donnerstag, 10 . Dezember, stellte der Erste Bürgermeister Christian Baron zusammen mit Rabea Haug, Leiterin der Bußgeldstelle, und Marcello Cannizzaro, vom Rechts– und Ordnungsamt, das neue Fahrzeug zur mobilen Geschwindigkeitsüberwachung vor.

Freitag, 11. Dezember 2020

Marcus Menzel

18 Sekunden Lesedauer



12

Bisher sind zwei mobile Geschwindigkeitsmessfahrzeuge im Einsatz. Mit der vorherigen Messtechnik kann in absehbarer Zeit keine mobile Geschwindigkeitsmessung mehr durchgeführt werden, so dass eine Ersatzbeschaffung mit moderner Lasertechnik notwendig wurde. Mehr lesen Sie in der Ausgaber der Rems-​Zeitung am Samstag,. Dezember.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



168 Aufrufe

74 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb