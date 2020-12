Petra Abele ist neue Schulleiterin an der Grundschule Göggingen

An der Grundschule Göggingen hat das Regierungspräsidium Stuttgart die Stelle des Rektorats neu besetzt. Petra Abele, bisher Lehrerin an der Schule am Römerkastell in Böbingen, übernimmt die Aufgaben der Schulleitung.

Nach dem Abitur studierte Petra Abele an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd die Fächer Mathematik, Technik sowie Hauswirtschaft/​Textiles Werken für das Lehramt an Grund– und Hauptschulen. Ihren Vorbereitungsdienst absolvierte sie direkt im Anschluss am heutigen Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte in Schwäbisch Gmünd und an der Braunenbergschule in Aalen-​Wasseralfingen. Über verschiedene Stationen an ganz unterschiedlichen Schularten, gelangte die Pädagogin schließlich an die Schule am Römerkastell in Böbingen, an der sie die Schulleitung intensiv unterstützte und gegebenenfalls vertrat.Petra Abele gab ihr fundiertes pädagogisches Wissen als Mentorin außerdem an viele Lehramtsanwärterinnen und Lehranwärter sowie als Fortbildnerin im Fächerverbund WAG und später Fachberaterin im Wahlpflichtbereich Gesundheit und Soziales an Lehrkräfte weiter. Seit vielen Jahren engagiert sich Petra Abele außerdem im Gesang– und Musikverein Hussenhofen in verschiedenen Aufgabenfeldern vom Ausschussmitglied bis hin zur Schriftführerin.

