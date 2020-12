Wanderweg am Rosenstein ist wieder geöffnet

Foto: Forst BW

Weil Wanderer durch herabfallendes Totholz gefährdet waren wurde der Wanderweg am Ostfelsen des Rosensteins gesperrt. Das war im Februar. Nun sind die Arbeiten abgeschlossen und der Wanderweg pünktlich zum Lockdown wieder geöffnet.

Mittwoch, 16. Dezember 2020

Eva-Marie Mihai

40 Sekunden Lesedauer



2019

Warum das Totholz liegen bleiben soll und welche Gefahren sich dadurch für die Wanderer ergeben haben, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Etwas Vergleichbares sehe man derzeit wohl in ganz Baden-​Württemberg nicht, sagt Förster Henning Fath, als er in den abgeholzten Wald schaut. Wobei abgeholzt das falsche Wort ist. Denn die Buchen wurden nicht gefällt, sondern gekürzt. An unzähligen Stämmen fehlt die Krone. Der Grund ist der Klimawandel.„Im Herbsthaben wir bemerkt, dass die Bäume hier Probleme mit der Hitze und der Trockenheit hatten“, sagt Fath. „Für mich eine glasklare Folge des Klimawandels.“ Die Hitze habe die Buchen extrem geschädigt, die Eichen, die ebenfalls hier stehen, hätten weniger darunter zu leiden gehabt. Die Buchen dafür umso mehr. „Die Bäume fingen an abzusterben.“

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



91 Aufrufe

160 Wörter

36 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Heubach ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb