Göggingen plant für Kinderbetreuung zusätzliche U3-​Gruppe

Göggingen plant für Kinderbetreuung zusätzliche U 3 -​Gruppe

Foto: dwd

Der Gögginger Gemeinderat warf in seiner Sitzung am Mittwochabend einen Blick über das „noch sehr gute“ Jahr 2020 hinaus in die kommenden Jahre. In dieser Finanzplanung zeigt sich, dass bereits im Jahr 2021 der Ergebnishaushalt mit einem Minus von 272 000 Euro nicht ausgeglichen sein wird.

Donnerstag, 17. Dezember 2020

Edda Eschelbach

Neben den bereits im Haushalt eingerechneten Investitionen sei jedoch die Gemeinde bereit, weitere Investitionen zu tätigen, ja bewusst einzurechnen, um den Zuschussgebern Bund und Land zu signalisieren „wir haben Investitionen zu tätigen“, so Bürgermeister Walter Weber. Für das kommende Kindergartenjahr beschloss der Gemeinderat eine weitere U 3 -​Gruppe.







Was die Gemeinde Göggingen sonst noch im kommenden Jahr plant, steht am 18 . Dezember in der Rems-​Zeitung.



