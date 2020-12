Kellerbrand mit elf Verletzten in Ellwangen

Gegen 21 Uhr kam es am Donnerstagabend in einem Mehrfamilienhaus in der Goldrainstraße in Ellwangen zu einem Brand im Bereich der Kellerräume. Das Gebäude, welches von 31 Parteien bewohnt wird, wurde durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte geräumt. Zur Betreuung der Bewohner wurden durch den Rettungsdienst Versorgungszelte aufgebaut.

Da das Gebäude bis auf Weiteres unbewohnbar ist, wurden die Bewohner durch Vertreter der Stadt Ellwangen vorerst in Notunterkünften untergebracht. Durch die starke Rauchentwicklung wurden elf Bewohner verletzt, einer davon schwer. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bezifferbar. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren bisUhr mit dem Löschen des Feuers beschäftigt. Insgesamt war die Feuerwehr mit elf Fahrzeugen undEinsatzkräften und der Rettungsdienst mit sieben Fahrzeugen undEinsatzkräften vor Ort. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist eine technische Ursache nicht auszuschließen.

