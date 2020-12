Kreativer Advent in Iggingen

Foto: pr

Bürgermeister Klemens Stöckle ist stolz auf seine Gemeinde. Warum? Weil aus der Igginger Bürgerschaft heraus mit Ideenreichtum und Kreativität ein corona-​konformes Adventsprogramm gestaltet wurde, das es so nicht in jeder Gemeinde gibt.

Samstag, 19. Dezember 2020

Edda Eschelbach

Unter anderem entstand ein besinnliches Konzept, bei dem die Unterhaltung nicht zu kurz kommt. Das wird eine besinnliche Stunde mit einer feierlichen Andacht, schöner Musik und interessanter Gespräche, wenn es heißt: „Besinnlicher Advent mit Herz und Seele @ Iggingen TV“. Das YouTube-​Live-​Event startet am Sonntag, 20 . Dezember, um 17 Uhr. Iggingen TV ist auf der Homepage iggin​gen​.de zu finden.







Was die Igginger sich ansonsten haben einfallen lassen, dass die Adventszeit auch in diesem Jahr besonders schön ist, ist am 19 . Dezember in der Rems-​Zeitung zu lesen.



