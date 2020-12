Pkw angezündet

Am 1 . Weihnachtsfeiertag gegen 0 . 45 Uhr setzten zwei unbekannte Täter einen schwarzen BMW in der Werrenwiesenstraße in Brand. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der BMW bereits im Vollbrand.

Freitag, 25. Dezember 2020

Nicole Beuther

400

4000

Eine Nachbarin hörte einen Knall und sah zwei männliche Personen vom brennenden Pkw wegrennen. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde ein neben dem BMW geparkter nicht zugelassener Mercedes Sebenfalls beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca.Euro. Die Feuerwehr Schwäbisch Gmünd war mit zwei Fahrzeugen und elf Mann vor Ort im Einsatz.

