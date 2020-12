Trotz großer Prospektwerbung: Kein Feuerwerk

Foto: gbr

Große Einzelhandelsketten sorgen kurz vor Silvester für etwas Verwirrung. Sie bewerben den Kauf von Feuerwerkskörpern in ihren Prospekten. In diesem Jahr ist aber alles anders.

Montag, 28. Dezember 2020

Gerold Bauer

27 Sekunden Lesedauer



Die Bundesregierung hat am 13 . Dezember ein generelles Verkaufsverbot für Feuerwerkskörper erlassen. Der Grund: Da die Aktionen der Discounter mit einem großen zeitlichen Vorlauf geplant werden, wurden die entsprechenden Angebote in den Werbemitteln zum Teil bereits vorher gedruckt. Es ist also trotz der Werbung, die in diesen Tagen in die Briefkästen gesteckt wurde, doch nichts mit Böllern zum Jahreswechsel.





Welche Ausnahmen es für Restbestände aus dem Vorjahr gibt und in welchem Rahmen an Silvester gefeiert werden darf, steht am 29 . Dezember in der Rems-​Zeitung!



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



480 Aufrufe

111 Wörter

6 Stunden Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb