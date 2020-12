Nikolaus in Wißgodlingen

Fotos: Gerhard Nesper

Eine pfiffige Idee hatten die normalerweise auf eine lange Faschingssaison eingestellten Stuifa Hexa aus Wißgoldingen. In Ermangelung an Fastnachtsaktivitäten rund um den Stuifen in diesem Jahr kamen sie auf die Idee, den kleinen und großen Kindern aus der Gemeinde eine Freude zu bereiten.

Dienstag, 08. Dezember 2020

Gerhard Nesper

Nachdem sie mit dem Nikolaus telefonische Rücksprache gehalten hatten, erschien dieser tatsächlich am Dienstag auf dem Dorf-​Märktle beim Bezirksamt.Insider glaubten in ihm Pfarrer Dr. Horst Walter erkannt zu haben.Seinen Knecht Ruprecht hatte er zu Hause gelassen, weil es, wie er ausdrücklich betonte, in Wißgoldingen nur brave Kinder gebe.Was der Nikolaus den Kindern schenkte, steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

