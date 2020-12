Kompromiss bei Friedhofssatzung in Heubach

Ausführlich befasste sich der Heubacher Gemeinderat in der Sitzung am Dienstagabend mit der Änderung der Friedhofssatzung. Wie schon in der Sitzung des Verwaltungsausschusses im Oktober standen hierbei die Flächen vor den Urnenkammern zur Diskussion.

Mittwoch, 09. Dezember 2020

Nicole Beuther

Wie die aktuelle Situation ist und was künftig vorgesehen ist, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Bürgermeister Frederick Brütting hatte der Sitzungsvorlage ein Bild beigelegt, welches das Kolumbarium des Friedhofes im ursprünglichen Zustand zeigt. Um nicht in die Persönlichkeitsrechte der Angehörigen einzugreifen, wurde auf ein aktuelles Bild bewusst verzichtet. Das Kolumbarium besteht aus zwei Reihen, denen jeweils ein Sims vorgelagert ist. Hinzu kommt in der unteren Reihe ein Vorbereich. „Bisher waren Blumenschalen zulässig und es durften Schnittblumen abgelegt werden“, erklärte Bürgermeister Brütting.

