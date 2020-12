Medizinische Versorgungszentren: Ärzteschaft davon nicht begeistert

Drei Medizinische Versorgungszentren (MVZ) an den Kliniken in Aalen, Gmünd und Ellwangen sieht die Strategie vor, die am Dienstag im Verwaltungsrat der Kliniken und im Kreistagsausschuss vorgestellt worden ist.

Mittwoch, 09. Dezember 2020

Gerold Bauer

Dieses Konzept stieß Vertretern der Kreisärzteschaften, Dr. Sebastian Hock (Ellwangen) und Dr. Erhard Bode (Gmünd), sauer auf. Es wird befürchtet, dass es dadurch noch schwerer werde, Nachfolger für bestehende Arztpraxen zu finden. Hock zitierte sogar einen Kollegen, der von einer Kriegserklärung an die niedergelassenen Ärzte gesprochen habe. Dies wiederum kam im Gremium nicht gut an. Als Gegenargument wurde unter anderem ins Feld geführt, dass dieses Konzept ja nur deshalb nötig sei, weil es nicht genug Ärzte gebe, die eine Praxis übernehmen wollen.







Was das MVZ-​Konzept konkret konkret vorsieht und welche Argumente ausgetauscht wurden, wird am 9 . Dezember in der Rems-​Zeitung beschrieben!



