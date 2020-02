Kein Zugverkehr in Baden-​Württemberg

Aufgrund des Sturmtiefs Sabine verkehren derzeit (Montagvormittag) bis auf Weiteres keine Züge in Baden-​Württemberg. Mit aktuellem Stand starten Regionalzüge in Baden-​Württemberg und die S-​Bahn Stuttgart ihre Fahrten frühestens am Mittag wieder sukzessive. Je nach Entwicklung der Wetterlage.

Montag, 10. Februar 2020

Heinz Strohmaier

Mit Ausfällen und Behinderungen ist den ganzen Tag zu rechnen. Bevor Züge wieder fahren, werden auf jeder Strecke Erkundungsfahrten durchgeführt. Soweit möglich wird der Verkehr im Anschluss an etwaige Reparaturarbeiten dann auf den Strecken wieder aufgenommen. Die Deutsche Bahn empfiehlt Fahrgästen sich rechtzeitig vor Reiseantritt auf www​.bahn​.de oder in der App DB Navigator über die aktuelle Verkehrslage zu informieren und auch ab Mittag eine längere Reisezeit einzuplanen. Über die Dauer der Beeinträchtigungen kann die Bahn derzeit noch keine Aussage treffen. Aktuelle Informationen für Redaktionen unter: www​.bahn​.de/​a​k​tuell.

