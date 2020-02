Stuttgart? Heute bekennt OB Arnold Farbe

Foto: Stadtverwaltung

Nach wie vor sind bei der Stuttgarter CDU noch acht Namen im Gespräch, wenn es um die Frage der Oberbürgermeister-​Kandidatur im Herbst geht. Ob der immer wieder genannte Schwäbisch Gmünder Oberbürgermeister Richard Arnold künftig noch dazugehört, will er am heutigen Mittwoch erklären. Das bestätigte er der Rems-​Zeitung in einem Telefongespräch.

Mittwoch, 12. Februar 2020

Manfred Laduch

Seit Monaten steht in der Landeshauptstadt die Frage im Raum, wer ab dem Jahresende das Kommando im Rathaus übernimmt. Um so mehr, nachdem vor einigen Wochen Amtsinhaber Fritz Kuhn (Grüne) einigermaßen überraschend auf eine erneute Bewerbung verzichtet hatte. Was in Sachen OB-​Wahl in Stuttgart noch Gesprächsthema ist, und welche „alternativen Vorhaben“ OB Richard Arnold mit seiner Familie bespricht, steht in der Mittwochs-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

